Абрамченко: большая половина всех отходов в РФ проходит обработку

Более половины твердых бытовых отходов в России проходят необходимую обработку, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает «Российская газета».

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По её словам, из 53% обрабатываемых отходов 12% затем поступает на переработку в рамках замкнутого цикла.

Абрамченко отметила, что эти цифры увеличились по сравнению с прошлым годом.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с отходами является «болевой точкой» для РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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