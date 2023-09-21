Абрамченко: большая половина всех отходов в РФ проходит обработку
21 сентября 202316:14
Более половины твердых бытовых отходов в России проходят необходимую обработку, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщает «Российская газета».
По её словам, из 53% обрабатываемых отходов 12% затем поступает на переработку в рамках замкнутого цикла.
Абрамченко отметила, что эти цифры увеличились по сравнению с прошлым годом.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с отходами является «болевой точкой» для РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru