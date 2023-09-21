Абрамченко: большая половина всех отходов в РФ проходит обработку

По её словам, из 53% обрабатываемых отходов 12% затем поступает на переработку в рамках замкнутого цикла.

Абрамченко отметила, что эти цифры увеличились по сравнению с прошлым годом.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с отходами является «болевой точкой» для РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



