Абитуриенты смогут подать документы во все вузы России дистанционно

Абитуриенты в России смогут дистанционно подать документы для поступления во все государственные вузы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки. Там подчеркнули, что все государственные высшие учебные заведения смогут подключиться к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», а абитуриенты подать документы в выбранные вузы в удаленном режиме. Уже в следующем году число учебных заведений, доступных для подачи документов в удаленном режиме, будет не менее 135.

Напомним, «Поступление в вуз онлайн» - это сервис, запущенный на портале госуслуг в июне 2020 года. Воспользовавшись им, абитуриенты могли подать заявление на зачисление в 54 российских вуза. Этой возможностью воспользовались более 20 тысяч человек, подав около 70 тысяч заявлений, сообщает Газета.ру.

Эксперты предлагают «смягчить» ЕГЭ из-за пандемии

К слову, 20 октября стало известно, что Роспотребнадзор приостановил работу Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана из-за нарушений мер профилактики коронавируса и роста заболеваемости COVID-19 среди студентов. Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения мер профилактики антиковидных мер и приняли решение закрыть вуз, напоминает RT.

Ранее в Минобрнауки РФ заявили, что перевод российских вузов на дистанционный формат обучения пока не планируется, но студентов Университета Плеханова и МАРХИ отправили на дистанционное обучение.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:ЭкзаменыСтудентывузы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры