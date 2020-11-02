Абитуриенты смогут подать документы во все вузы России дистанционно
Абитуриенты в России смогут дистанционно подать документы для поступления во все государственные вузы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки. Там подчеркнули, что все государственные высшие учебные заведения смогут подключиться к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», а абитуриенты подать документы в выбранные вузы в удаленном режиме. Уже в следующем году число учебных заведений, доступных для подачи документов в удаленном режиме, будет не менее 135.
Напомним, «Поступление в вуз онлайн» - это сервис, запущенный на портале госуслуг в июне 2020 года. Воспользовавшись им, абитуриенты могли подать заявление на зачисление в 54 российских вуза. Этой возможностью воспользовались более 20 тысяч человек, подав около 70 тысяч заявлений, сообщает Газета.ру.
К слову, 20 октября стало известно, что Роспотребнадзор приостановил работу Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана из-за нарушений мер профилактики коронавируса и роста заболеваемости COVID-19 среди студентов. Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения мер профилактики антиковидных мер и приняли решение закрыть вуз, напоминает RT.
Ранее в Минобрнауки РФ заявили, что перевод российских вузов на дистанционный формат обучения пока не планируется, но студентов Университета Плеханова и МАРХИ отправили на дистанционное обучение.
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