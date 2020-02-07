Абэ и Додон приедут в Москву на 75-летие Победы

7 февраля 202013:46

Лидеры еще двух стран приняли решение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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В частности, свой визит подтвердил президент Молдавии Игорь Додон, сообщает «МИР».

Кроме того, в российскую столицу 9 мая прибудет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. При этом 8 или 10 мая планируется проведение саммита с участием президента РФ Владимира Путина и Абэ, передает RT со ссылкой на Kyodo.

Ранее свой визит в Москву подтвердили лидеры Франции, Чехии, Казахстана, Армении и Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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