Абэ и Додон приедут в Москву на 75-летие Победы
7 февраля 202013:46
Лидеры еще двух стран приняли решение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В частности, свой визит подтвердил президент Молдавии Игорь Додон, сообщает «МИР».
Кроме того, в российскую столицу 9 мая прибудет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. При этом 8 или 10 мая планируется проведение саммита с участием президента РФ Владимира Путина и Абэ, передает RT со ссылкой на Kyodo.
Ранее свой визит в Москву подтвердили лидеры Франции, Чехии, Казахстана, Армении и Белоруссии.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
Горячие новости
- Фортов призвал Счётную палату проанализировать неудачную «реформу РАН»
- В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко
- Центробанк понизил ключевую ставку до 6 процентов
- Помилованная израильтянка Иссахар пожалуется на Россию в ЕСПЧ
- СМИ сообщили о задержании замглавы Генштаба ВС России