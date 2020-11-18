Путина попросят помиловать Ефремова
Родственники погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова собираются попросить президента Владимира Путина помиловать артиста, заявил его адвокат Андрей Алешкин.
Он отметил, что защита заключила перемирие.с потерпевшими, и у них теперь нет претензий у Ефремову.
«Это на самом деле знаковое событие: ранее стороны были настроены воинственно, а теперь мы пожали друг другу руки», — сказал юрист.
Он также напомнил, что у Ефремова есть законные основания на помилование, так как ранее он признал вину в ДТП, а приговор уже вступил в силу.
Артиста осудили за пьяную аварию со смертельным исходом на 7,5 года колонии. Он отбывает наказание в ИК-4 в Белгородской области. Колония считается элитной, так как к осужденным в ней относятся лояльно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+22 410 / сут.
Умерли
33 931+442 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+22 055 / сут.
- В России зарегистрирован новый рекорд по смертям от COVID-19
- Путина попросят помиловать Ефремова
- Частный самолет из-за неполадок экстренно приземлился в Шереметьеве
- Жену мэра Томска пригласили на допрос по факту противодействия при обысках
- Министерство обороны Тайваня потеряло истребитель F-16
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru