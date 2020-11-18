Путина попросят помиловать Ефремова

Родственники погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова собираются попросить президента Владимира Путина помиловать артиста, заявил его адвокат Андрей Алешкин.

Он отметил, что защита заключила перемирие.с потерпевшими, и у них теперь нет претензий у Ефремову.

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«Это на самом деле знаковое событие: ранее стороны были настроены воинственно, а теперь мы пожали друг другу руки», — сказал юрист.

Он также напомнил, что у Ефремова есть законные основания на помилование, так как ранее он признал вину в ДТП, а приговор уже вступил в силу.

Артиста осудили за пьяную аварию со смертельным исходом на 7,5 года колонии. Он отбывает наказание в ИК-4 в Белгородской области. Колония считается элитной, так как к осужденным в ней относятся лояльно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПМихаил Ефремов
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