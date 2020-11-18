Путина попросят помиловать Ефремова

«Это на самом деле знаковое событие: ранее стороны были настроены воинственно, а теперь мы пожали друг другу руки», — сказал юрист.



Он также напомнил, что у Ефремова есть законные основания на помилование, так как ранее он признал вину в ДТП, а приговор уже вступил в силу.



Артиста осудили за пьяную аварию со смертельным исходом на 7,5 года колонии. Он отбывает наказание в ИК-4 в Белгородской области. Колония считается элитной, так как к осужденным в ней относятся лояльно.

