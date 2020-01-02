99 россиян выиграли по миллиону рублей в новогодней лотерее

В России разыграли почти 100 миллионов рублей, кроме джек-пота в один миллиард рублей, который сорвал накануне житель Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Столото».

«Помимо 1 миллиарда рублей было разыграно 105 призов по миллиону рублей. Появились 99 миллионеров. Оставшиеся призы по миллиону поделили несколько участников», - отметили в пресс-службе лотереи.