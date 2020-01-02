99 россиян выиграли по миллиону рублей в новогодней лотерее
В России разыграли почти 100 миллионов рублей, кроме джек-пота в один миллиард рублей, который сорвал накануне житель Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Столото».
«Помимо 1 миллиарда рублей было разыграно 105 призов по миллиону рублей. Появились 99 миллионеров. Оставшиеся призы по миллиону поделили несколько участников», - отметили в пресс-службе лотереи.
Сразу 20 человек - в Москве и Московской области - стали миллионерами.
Еще семь победителей проживают в Санкт-Петербурге, шесть — в Башкирии, пять — в Ростовской области, по четыре миллионера появилось в Свердловской и Новосибирской областях уточняет Газета.ru.
В новогоднем розыгрыше выигрышными оказались 28,801 тыс билетов на общую сумму 3,6 млрд рублей.
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