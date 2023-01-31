Глава Росавиации: ЕС не удастся уничтожить авиацию России
Санкции, введенные в ответ на спецоперацию на Украине, направлены на уничтожение авиации в России, но этого не произойдет, заявил г лава Росавиации Александр Нерадько, передает РБК.
Он напомнил, что о такой угрозе российской авиации в марте прошлого года заявлял руководитель генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии (ЕК) Хенрик Хололей.
Нерадько отметил, что план Запад не сработал, так как российские власти приняли своевременные и правильные решения.
Ранее стало известно, что девять авиакомпаний приостановили полеты в России в прошлом году. На этом фоне авиационный эксперт Роман Гусаров в беседе с НСН отметил, что это никак не сказалось на отрасли в целом. «У нас в стране больше ста авиакомпаний. Львиную долю - 90 процентов – осуществляют первые топ-15 компаний», - сказал он.
Он отметил, что все риски из-за введения санкций компенсируются за счет субсидий от государства.
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