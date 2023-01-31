Глава Росавиации: ЕС не удастся уничтожить авиацию России

Санкции, введенные в ответ на спецоперацию на Украине, направлены на уничтожение авиации в России, но этого не произойдет, заявил г лава Росавиации Александр Нерадько, передает РБК.

Он напомнил, что о такой угрозе российской авиации в марте прошлого года заявлял руководитель генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии (ЕК) Хенрик Хололей.

Нерадько отметил, что план Запад не сработал, так как российские власти приняли своевременные и правильные решения.