84% россиян доверяют обществу «Знание»
Обществу «Знание» доверяют 84% граждан России в возрасте от 14 лет и старше, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Среди опрошенных школьников и студентов этот показатель составляет 87 и 89% соответственно. Также выяснилось, что повысилась и узнаваемость просветительского марафона общества «Знание». Если в конце 2021 года о нем знали 30% участников исследования, то в 2023 году этот показатель составляет к 45%.
Ранее о просветительских проектах «Знания» известно 35% российской молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает «Радиоточка НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru