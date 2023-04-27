84% россиян доверяют обществу «Знание»

Обществу «Знание» доверяют 84% граждан России в возрасте от 14 лет и старше, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Среди опрошенных школьников и студентов этот показатель составляет 87 и 89% соответственно. Также выяснилось, что повысилась и узнаваемость просветительского марафона общества «Знание». Если в конце 2021 года о нем знали 30% участников исследования, то в 2023 году этот показатель составляет к 45%.

Ранее о просветительских проектах «Знания» известно 35% российской молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, сообщает «Радиоточка НСН.

