80% выброшенных детей в Подмосковье - азиаты
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в ходе пресс-конференции НСН раскрыла статистику брошенных детей.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Эпидемия матерей-«кукушек»: Жизни брошенных детей спасут бэби-боксы?»
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Московской области Оксана Пушкина рассказала о необходимости поддерживать деятельность бэби-боксов.
«Женщины избавляются от детей только потому, что они по разным причинам не могут сообщить об этом своей семье. Это драматичные моменты. Это тяжелые судьбы. У нас не принято выбрасывать детей на улицу. Это преступление. Мы говорим – давайте откроем пожарный выход, не будем его заколачивать, раз уж мы открыли дверь сюда мигрантам. В случае Люберецкого бэби-бокса 80% детей – азиаты», - рассказала она.
Ранее во время пресс-конференции НСН уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, сколько детей удалось спасти после открытия бэби-бокса в Люберецком районе.
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