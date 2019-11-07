80% выброшенных детей в Подмосковье - азиаты

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Эпидемия матерей-«кукушек»: Жизни брошенных детей спасут бэби-боксы?»

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Московской области Оксана Пушкина рассказала о необходимости поддерживать деятельность бэби-боксов.

«Женщины избавляются от детей только потому, что они по разным причинам не могут сообщить об этом своей семье. Это драматичные моменты. Это тяжелые судьбы. У нас не принято выбрасывать детей на улицу. Это преступление. Мы говорим – давайте откроем пожарный выход, не будем его заколачивать, раз уж мы открыли дверь сюда мигрантам. В случае Люберецкого бэби-бокса 80% детей – азиаты», - рассказала она.

Ранее во время пресс-конференции НСН уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, сколько детей удалось спасти после открытия бэби-бокса в Люберецком районе.

