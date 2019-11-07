Детский омбудсмен рассказала о количестве спасенных детей после открытия бэби-бокса

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Эпидемия матерей-«кукушек»: Жизни брошенных детей спасут бэби-боксы?»

С лета 2019 года в России начала набирать обороты пугающая тенденция оставления детей своими родителями с целью избавиться от них. Для решения этих проблем и спасения детских жизней в России с конца 2011 года начали устанавливать бэби-боксы, а в настоящее время и вовсе рассматривается законопроект, который узаконит и распространит их по всей стране.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, сколько детей удалось спасти после открытия бэби-бокса в Люберецком районе.

«6 лет назад состоялось открытие бэби-бокса в Подмосковье. В Люберцах до этого было несколько случаев, когда новорожденных выбрасывали на стройку и на помойку. С тех пор ни одного такого случая не было. У нас 45 спасенных жизней. Что касается судьбы этих детей – 23 детей вернулись к своим матерям, 31 ребенок ушел под опеку, 5 было усыновлено, в доме ребенка находится сейчас 7 детей, проходит процесс усыновления», - добавила она.

Большая часть подобных страшных случаев не подпадает ни под одну из статей уголовного кодекса, потому как родители стараются оставить детей в безопасности и в таких местах, где их смогут найти и оказать помощь. Помимо таких примеров есть случаи инфантицида – убийства новорожденных своими матерями. Ещё в 2015 году было зарегистрировано около сотни таких трагедий.

