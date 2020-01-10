Шерон Стоун похвалила Путина и обозвала Трампа

10 января 202009:12

Голливудская актриса Шэрон Стоун считает президента РФ Владимира Путина сильным лидером. Об этом она рассказала в интервью журналу GQ.

«Путин по-своему сильный лидер своей страны. Но я не хочу, чтобы он управлял моей страной», — цитирует Ura.ru звезду фильма «Основной инстинкт».

Шерон Стоун повторила сцену из «Основного инстинкта»

По мнению Шерон Стоун, американский президент Дональд Трамп совсем другой – он часто хвастается и не совсем уважает свой пост. Актриса выразила надежду, что нынешнего президента Соединенных Штатов не переизберут на второй срок, отмечают argumenti.ru.

«Трамп манипулирует другими главами государств. Он подражатель», — сказала актриса.

В ноябре во время церемонии GQ Men of the Year Awards, которая состоялась в Берлине, Шерон Стоун повторила знаменитую сцену из фильма «Основной инстинкт».

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ФОТО: НСН
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