Шерон Стоун похвалила Путина и обозвала Трампа

По мнению Шерон Стоун, американский президент Дональд Трамп совсем другой – он часто хвастается и не совсем уважает свой пост. Актриса выразила надежду, что нынешнего президента Соединенных Штатов не переизберут на второй срок, отмечают argumenti.ru.

«Трамп манипулирует другими главами государств. Он подражатель», — сказала актриса.

В ноябре во время церемонии GQ Men of the Year Awards, которая состоялась в Берлине, Шерон Стоун повторила знаменитую сцену из фильма «Основной инстинкт».

