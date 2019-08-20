Новый, дорогой. В Саратове открыли аэропорт

Новый международный аэропорт открылся во вторник в Саратове. Он назван в честь первого космонавта планеты – Гагарин. Первый рейс прибыл из Москвы вскоре после 8 утра. Всего в первый день работы новый аэропорт примет и отправит 17 рейсов сообщением с Москвой. С этого дня в новый аэропорт Гагарин все свои саратовские рейсы перевел крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот», - сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Нумерация рейсов, время их отправления и прибытия в связи с переходом в новый аэропорт не изменились.

Между тем, далеко не все авиакомпании в восторге от новой саратовской аэрогавани. Стоимость обслуживания в нем оказалась в несколько раз выше, чем в старом аэропорту Центральный, который завершает работу 20 августа. И это стало причиной того, что некоторые перевозчики готовы отказаться от рейсов в Саратов, пишут «Ведомости». Издание приводит такие расчеты: сбор за взлет-посадку в аэропорту Гагарин составляет 1010 рублей за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна – втрое выше, чем в старом. Тариф на обслуживание одного пассажира – 415 рублей против 82 рублей в Центральном. Речь идет именно о завышенных тарифах в новом порту. В качестве примера приводится стоимость оборотного авиарейса на самолете Airbus A319 в аэропорты Казани, Питера, Екатеринбурга, которая колеблется в пределах от 100 до 135 тысяч рублей. В Гагарине за то же самое выставляют счет на 280-300 тысяч. И только лоукостеру «Победа» удалось получить скидку на обслуживание там в 50%, замечает издание.

У операторов аэропорта своя правда. В холдинге «Аэропорты регионов», который управляет многими региональными аэропортами, в том числе новым саратовским, считают, что проблема решится сама собой, как только авиакомпании перейдут с региональных на среднемагистральные самолеты. А потому снижаться тарифы не будут.

С одной стороны, сам Саратов от закрытия аэропорта в черте города только выиграет. Вынос такого объекта за городскую черту (аэропорт Гагарин построен на расстоянии примерно 20 км от кольцевой автодороги) абсолютно объясним как с точки зрения безопасности полетов, так и с точки зрения комфорта горожан. С другой стороны, объяснимо и желание инвесторов строительства окупить затраты как можно быстрее. Другое дело, что существенное завышение тарифов, как следует из поведения ряда авиаперевозчиков, может дать как раз обратный эффект. Отразится ли высокая стоимость обслуживания авиарейсов на цене билетов в рознице, пока не вполне очевидно. В отличие от того, что в нынешних непростых для большей части населения условиях жизни рост цен на авиабилеты неизбежно приведет к падению спроса на них.

