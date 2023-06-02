6 тысяч детей появились на свет в перинатальном центре больницы им. Л.А. Ворохобова
Почти 6 тысяч детей родились в перинатальном центре на базе столичной клинической больницы (ГКБ) им. Л.А. Ворохобова за первый год работы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, центр начал работу в мае 2022 года и стал крупнейшим в России по площади и медицинским возможностям.
«Здесь созданы все необходимые условия для того, чтобы женщины и новорожденные получали помощь на самом высоком уровне. Центр входит в структуру одного из ведущих многопрофильных стационаров Москвы, что позволяет привлекать к лечебно-диагностическому процессу мультидисциплинарные бригады врачей различных профилей», — рассказала Ракова.
В перинатальном центре оказывается вся необходимая помощь, от ведения беременности до наблюдения за новорожденными, в том числе родившимися раньше срока с низкой и экстремально низкой массой тела. Медучреждение оснащено самым современным оборудованием, а его профессиональная команда применяет передовые методики. В частности, в центре используют компьютерные и магнитно-резонансные томографы, ангиограф, аппараты УЗИ, маммографы, рентгенологическое оборудование, полный комплекс для анестезиологических и реанимационных мероприятий рожениц и новорожденных.
В учреждении оказывают помощь родившимся раньше срока детям, малышам с низкой или экстремально низкой массой тела, новорожденным с пороками развития. С момента открытия центра медики выходили более 100 малышей с экстремально низкой массой тела (до 1 килограмма).
«Самым маленьким пациентом, который появился на свет в нашем перинатальном центре, стал малыш весом 488 грамм. Он родился на сроке 22 недели и 3 дня и провел в центре 4 месяца: врачи сделали все необходимое, чтобы выходить этого малыша. Залогом успешного спасения таких детей является высокий уровень акушерско-гинекологической службы и специалистов-неонатологов», — рассказал главный врач ГКБ им. Л.А. Ворохобова Андрей Шкода.
Большое внимание в перинатальном центре уделяется созданию комфортной среды для пациентов. Мамы и малыши располагаются в маломестных палатах с эргономичной мебелью, кондиционерами, собственными душевыми комнатами. Кроме того, в центре открыта школа будущих мам, созданы условия для проведения партнерских родов, работают специалисты по грудному вскармливанию.
В марте перинатальный центр получил сертификат качества ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора. Учреждение соответствует требованиям системы добровольной сертификации медорганизаций «Качество и безопасность медицинской деятельности».
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