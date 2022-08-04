5 и 6 августа станут одними из самых жарких дней в истории Москвы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что для москвичей 5 и 6 августа станут одними из самых жарких дней в истории столицы. Об этом он сообщил ТАСС.

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Вильфанд уточнил, что температура воздуха поднимется до 33-34 градусов тепла.

Сообщается, что предстоящие показатели близки к рекордным за всю историю Москвы.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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