5 и 6 августа станут одними из самых жарких дней в истории Москвы
4 августа 202222:38
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что для москвичей 5 и 6 августа станут одними из самых жарких дней в истории столицы. Об этом он сообщил ТАСС.
Вильфанд уточнил, что температура воздуха поднимется до 33-34 градусов тепла.
Сообщается, что предстоящие показатели близки к рекордным за всю историю Москвы.
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4 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru