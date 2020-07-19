40 лет назад в Москве начались XXII летние Олимпийские игры

В Москве 40 лет назад, 19 июля 1980 года, открылись XXII летние Олимпийские игры. На первой Олимпиаде, организованной в нашей стране, сборная СССР победила в общекомандном медальном зачете, завоевав 80 золотых олимпийских медалей и собрав в целом 195 наград, отмечает RT.

Олимпиада-80 состоялась, несмотря на политический бойкот ряда стран. Однако, 14 иностранных делегаций приняли участие в церемонии открытия Игр под флагом МОК, еще две сборные – под знаменами национальных олимпийских комитетов. Команды Австрии, Греции, Мальты, Финляндии, Швеции, Исландии и Кипра не присоединились к бойкоту и приехали на Олимпиаду в Москву.

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По мнению спортивных экспертов, соревнования стали одними из лучших в истории Олимпийского движения. Результатом Олимпиады-80 стали 36 мировых и 74 олимпийских рекорда.

Торжества омрачила смерть актера, певца и поэта Владимира Высоцкого, произошедшая 25 июля. Прощаться с артистом к Театру на Таганке прошли более ста тысяч человек, что стало неприятным сюрпризом для властей в опустевшей Москве. Из столицы перед Играми были выселены представители криминального мира, душевнобольные, диссиденты, напоминает Lenta.ru.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Москве ассоциируется у нескольких поколений россиян с композицией «До свидания, Москва» и полетом в небо символа состязаний - олимпийским мишкой.

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ФОТО: pxhere.com
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