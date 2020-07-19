40 лет назад в Москве начались XXII летние Олимпийские игры

В Москве 40 лет назад, 19 июля 1980 года, открылись XXII летние Олимпийские игры. На первой Олимпиаде, организованной в нашей стране, сборная СССР победила в общекомандном медальном зачете, завоевав 80 золотых олимпийских медалей и собрав в целом 195 наград, отмечает RT.

Олимпиада-80 состоялась, несмотря на политический бойкот ряда стран. Однако, 14 иностранных делегаций приняли участие в церемонии открытия Игр под флагом МОК, еще две сборные – под знаменами национальных олимпийских комитетов. Команды Австрии, Греции, Мальты, Финляндии, Швеции, Исландии и Кипра не присоединились к бойкоту и приехали на Олимпиаду в Москву.