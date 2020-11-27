Два человека получили травмы в результате конфликта в школе Нальчика, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в пятницу в лицее №2 столица Кабардино-Балкарии в ходе драки между учениками и учителем тот начал стрелять в воздух из травматического пистолета, передавало РИА Новости.По данным ТАСС, потасовка произошла между учителем и родственниками одного из учеников 8-го класса, которым было 26 и 36 лет. именно в ходе конфликта с ними учитель стрелял в воздух.

Сейчас они в больнице, у одного из тела извлечена пуля, другой госпитализирован с травмой после избиения, приводит ТАСС слова помощника министра здравоохранения КБР Лилии Шомаховой.

