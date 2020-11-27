Два человека получили травмы в результате конфликта в школе Нальчика
Два человека получили травмы в результате конфликта в школе Нальчика, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, в пятницу в лицее №2 столица Кабардино-Балкарии в ходе драки между учениками и учителем тот начал стрелять в воздух из травматического пистолета, передавало РИА Новости.По данным ТАСС, потасовка произошла между учителем и родственниками одного из учеников 8-го класса, которым было 26 и 36 лет. именно в ходе конфликта с ними учитель стрелял в воздух.
Сейчас они в больнице, у одного из тела извлечена пуля, другой госпитализирован с травмой после избиения, приводит ТАСС слова помощника министра здравоохранения КБР Лилии Шомаховой.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+27 543 / сут.
Умерли
38 558+496 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+26 682 / сут.
- Карантин Ефремова в белгородском СИЗО закончился
- Журналист Пивоваров заболел коронавирусом
- Два человека получили травмы в результате конфликта в школе Нальчика
- Минэкономразвития РФ: власти Крыма должны устранить дефицит воды до 2021 года
- Песков пояснил, почему Путин не носит маску
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru