«300 тысяч»: Россияне назвали оптимальный размер зарплаты для путешествий

Издание ссылается на исследование сервиса по покупке билетов «Купибилет», согласно которому 17% респондентов считают, что с комфортом тратить деньги на путешествия позволит зарплата до 50 тысяч рублей.

Ещё 15% заявили, что для реализации туристических планов вполне подойдёт сумма от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, 11% указали, что зарплата должна быть от 300 до 500 тысяч рублей, 7% опрошенных отметили, что это сумма должна быть больше 800 тысяч рублей.

Ранее в «Ассоциации туроператоров» (АТОР) заявили, что стоимость путешествия зависит от маршрута, авиаперелета и экскурсионной программы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».