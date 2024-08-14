«300 тысяч»: Россияне назвали оптимальный размер зарплаты для путешествий
Наиболее оптимальной для путешествий является зарплата от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. Как сообщает «Лента.ру», об этом заявили 47% участников соответствующего опроса.
Издание ссылается на исследование сервиса по покупке билетов «Купибилет», согласно которому 17% респондентов считают, что с комфортом тратить деньги на путешествия позволит зарплата до 50 тысяч рублей.
Ещё 15% заявили, что для реализации туристических планов вполне подойдёт сумма от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, 11% указали, что зарплата должна быть от 300 до 500 тысяч рублей, 7% опрошенных отметили, что это сумма должна быть больше 800 тысяч рублей.
Ранее в «Ассоциации туроператоров» (АТОР) заявили, что стоимость путешествия зависит от маршрута, авиаперелета и экскурсионной программы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru