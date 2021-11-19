На ВДНХ залили самый большой столичный каток

На ВДНХ завершили заливку самого большого столичного катка. Его площадь составляет 20 500 кв. м. Теперь специалистам предстоит выровнять лёд и закончить обустройство инфраструктуры катка.

Как сообщается на сайте главной выставки страны, строители заканчивают монтаж 5-ти пунктов проката и 2-ух павильонов заточки коньков, комнат для переобувания, кафе и медпункта. Закончены работы по монтажу конструкций пешеходного моста «Северное сияние» и арт-объекта у фонтана «Каменный цветок».

В администрации ВДНХ рассказали, что в тёмное время суток лёд будет подсвечен разноцветными огнями изнутри, для этого перед заливкой было уложено 1650 кв. м специальной подсветки. Помимо этого, подо льдом уложено 88 600 светодиодных модулей на которых, для создания праздничного настроения, будут показывать игровые видеоролики с зимней тематикой.

Весь каток занимает всю площадь Главной аллеи выставки от павильона №1 «Центральный» до павильона №58 «Земледелие». Посетители смогут покататься вокруг знаменитых фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Каток ВДНХ примет гостей в конце ноября. На лёд одновременно смогут выйти до 4500 посетителей. В администрации ВДНХ уверяют, что каток будет работать при строгом соблюдении правил Роспотребнадзора.

