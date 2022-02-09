25 мостов в «Битцевском лесу» заменят эконастилами

Экологичными настилами заменят в столичном природно-историческом парке «Битцевский лес» 25 мостовых переходов, которые пришли в негодность. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Для минимизации воздействия на природу настилы будут сооружать вручную, без применения тяжелой техники. Только для вкручивания некоторых свай используют малую буровую установку. Каждый настил оборудуют перилами высотой 1,2 м.

В разные годы в парке на юге Москвы обустроили около 30 мостов, которые связывают районы Ясенево, Коньково, Зюзино, Черемушки, Северное Бутово, Чертаново Северное, Центральное и Южное. Большая часть этих переходов уже требует замены.

В местах сильного перепада высот эконастилы приподнимут, чтобы сократить или вообще исключить неудобные спуски и подъемы по крутым лестницам. Опоры выполнят в виде стволов деревьев с ветвями, пешеходную часть выложат террасной доской по текстуре и цвету максимально соответствующей древесной коре.

Заменят мосты над реками Водянка, Чертановка, Дубининская и Городня.

