22 апреля в Москве может стать самым ветреным днем в XXI веке

Ранее НСН писала, что до конца текущей недели температура воздуха в столичном регионе будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик подчеркнул, что по ночам температура будет держаться около нулевых отметок, а в ночь на четверг будет и вовсе отрицательной. Днём столбики термометров смогут дотянуться до отметок +6...+8 градусов.

Роман Вильфанд подчеркнул, что температура начнёт приближаться к норме только к выходным. В субботу и воскресенье воздух в столице прогреется до +12-ти, отмечает RT.

