22 апреля в Москве может стать самым ветреным днем в XXI веке

Эта среда, 22 апреля, может стать самым ветреным днем в Москве в XXI веке. Об этом пишет портал «Метеоновости». Специалисты подчеркивают, что в девять часов утра порывы ветра, например, в Северном административном округе достигали 15 м/с, а в ЗАО и на территории Новой Москвы - 17 м/с. Синоптики добавили, что в течении дня скорость ветра будет нарастать – местами его порывы составят до 22 м/с, подчеркивает АГН Москва.

Вильфанд: В европейской части России аномальные холода, в Сибири — лето

Ранее НСН писала, что до конца текущей недели температура воздуха в столичном регионе будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик подчеркнул, что по ночам температура будет держаться около нулевых отметок, а в ночь на четверг будет и вовсе отрицательной. Днём столбики термометров смогут дотянуться до отметок +6...+8 градусов.

Роман Вильфанд подчеркнул, что температура начнёт приближаться к норме только к выходным. В субботу и воскресенье воздух в столице прогреется до +12-ти, отмечает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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