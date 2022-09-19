20 населенных пунктов Курской области остались без электроэнергии из-за ветра
В 20 населенных пунктах Курской области отключилась электроэнергия, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Это произошло из-за порывов ветра и дождя. Стихия повредила крыши более десяти домов, а также четырех социально значимых объектов. Электричество отсутствует в Глушковском, Кореневском, Льговском и Хомутовском районах региона, а также в краевом центре.
На месте происшествия работают специалисты Россетей и жилищно-коммунального хозяйства, устраняющие последствия непогоды.
Ранее в Хабаровском крае 25 населённых пунктов остались без электричества из-за тайфуна «Хинамнор», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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