20 населенных пунктов Курской области остались без электроэнергии из-за ветра

В 20 населенных пунктах Курской области отключилась электроэнергия, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В Краснодаре более 2 тысяч человек остались без света

Это произошло из-за порывов ветра и дождя. Стихия повредила крыши более десяти домов, а также четырех социально значимых объектов. Электричество отсутствует в Глушковском, Кореневском, Льговском и Хомутовском районах региона, а также в краевом центре.

На месте происшествия работают специалисты Россетей и жилищно-коммунального хозяйства, устраняющие последствия непогоды.

Ранее в Хабаровском крае 25 населённых пунктов остались без электричества из-за тайфуна «Хинамнор», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПогодаЭлектричество
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры