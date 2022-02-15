В Краснодаре более 2 тысяч человек остались без света

Более 2 тысяч человек остались без света в результате аварии на линии электропередачи. Об этом сообщает ТАСС.

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Отключение электричества произошло в станице Елизаветинская. Авария затронула 730 домов, в которых, в частности, проживает около 650 детей.

Планируется, что последствия аварии будут устранены в течение 4-5 часов.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:КраснодарЭлектричество
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