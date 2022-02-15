В Краснодаре более 2 тысяч человек остались без света
15 февраля 202223:20
Более 2 тысяч человек остались без света в результате аварии на линии электропередачи. Об этом сообщает ТАСС.
Отключение электричества произошло в станице Елизаветинская. Авария затронула 730 домов, в которых, в частности, проживает около 650 детей.
Планируется, что последствия аварии будут устранены в течение 4-5 часов.
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15 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru