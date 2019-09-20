17 лет трагедии в Кармадоне. Предсказать катастрофу было невозможно

В Северной Осетии сегодня, 20 сентября, вспомнили жертв катастрофы в Кармадонской горной котловине и Геналдонском ущелье. 17 лет назад в результате схода селевых потоков погибло больше сотни человек, включая членов съемочной группы режиссера Сергея Бодрова и его самого, а также артистов конного театра «Нарты». Родственники и друзья погибших приехали в селение Гизель, чтобы возложить цветы и зажечь свечи в память о жертвах природной катастрофы.

Спустя годы люди до сих пор задаются вопросом, что же именно стало причиной схода ледника. Но, как заявила в эфире НСН ведущий научный сотрудник Института географии РАН Марина Ананичева, предсказать природную катастрофу подобного масштаба практически невозможно.

«Это ледник пульсирующий. Значит, что он нестандартный, в нем есть определенное свойство, он периодически пульсирует – резко выстреливает со скоростью, к примеру, метры в день. По этому поводу ледник изучался, были исследованы ритмы этих пульсаций. Но эта катастрофа произошла вне всяких прогнозов по пульсирующим ледникам. Видимо, причина все-таки в комбинации условий, связанных с климатом в том месте и в том, что это сам по себе быстрый ледник.

Дело в том, что в тот момент под ледником скопилось очень много воды. Кроме того, там были фумаролы (выходы газов, связанные с сейсмической и вулканической активностью), а также много разных мелких факторов, но они слабо доказаны. Из-за количества воды, которая скопилось под ледником, он стал неустойчивым. Начались падения льда со склонов. Они ударили по основанию ледника, и он резко соскочил, прорвался со скоростью курьерского поезда. Предсказать, наверное, было сложно. Это все-таки ледниковая катастрофа, а не пульсация», - сказала она.

Эксперт отметила, что сейчас в Кармадоне образовался новый ледник, за которым наблюдают как ученые, так и МЧС.

«Сейчас там зародился новый ледник, и он растет, потому что условия есть, ниша хорошая, рельефной формы, со склонов идет питание. Он, конечно, быстро растет, но процесс этот медленный, пока он вырастет в полноценный ледник. Это, все-таки, инерционная система. Мониторинг проводит и МЧС, насколько я знаю», - отметила Марина Ананичева.

Сергей Бодров и его команда снимали в ущелье художественный фильм «Связной». После катастрофы вся съемочная группа была объявлена пропавшей без вести. Родственники и друзья пропавших до 2004 года пытались самостоятельно найти своих близких, однако их усилия не увенчались успехом.

