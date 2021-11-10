Звезда «Зимней вишни» Сафонова попала в больницу после ДТП
Актриса театра и кино Елена Сафонова серьёзно пострадала в автомобильной аварии в центре Москвы. Об этом сообщили сразу несколько Telegram и кино каналов. 65-летняя Заслуженная артистка РФ попала в ДТП на Проспекте Мира. Всего столкнулись три легковых автомобиля.
Сама Сафонова была, по предварительным данным, за рулем Hyundai. Актрису поместили в больницу с переломами ребер и надколенника. Предположительно, виновником дорожного происшествия стал водитель BMW, который грубейшим образом нарушил правила и спровоцировал столкновение.
Движение в месте аварии в строну центра на отрезке от Больничного до Протопоповского переулка до сих пор сильно затруднено, ситуации усугубляют еще два ДТП в том же направлении. Департамент транспорта столицы рекомендует водителям выбирать пути объезда.
Елена Сафонова – дочь Народного артиста РСФСР Всеволода Сафонова. Она получила известность как актриса еще в советское время. Наиболее популярный фильм с ней в главной рои - «Зимняя вишня». В современном кинематографе она играла в сериалах «Сваты», «Журов» и других кинопроектах.
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