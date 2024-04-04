В Новосибирской области в школьной столовой отравились 14 учащихся

О массовом отравлении учащихся средней школы деревни Ургун Искитимского района Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

«Экономия на детях!»: Родители пожаловались на консервированное питание в школах

По данным ведомства, острая кишечная инфекция была выявлена у 14 несовершеннолетних.

После установления факта отравления, работу школьного пищеблока временно приостановили. Кроме того, учебное заведение с 4 апреля переведено на дистанционное обучение до получения результатов эпидемиологического расследования.

В Следственно комитете России заявили о начале проверки школы на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее 23 школьника отравились токсином под Калининградом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:РоспотребнадзорСледственный Комитет РфОтравлениеШкольники

Горячие новости

Все новости

партнеры