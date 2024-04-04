В Новосибирской области в школьной столовой отравились 14 учащихся
О массовом отравлении учащихся средней школы деревни Ургун Искитимского района Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.
По данным ведомства, острая кишечная инфекция была выявлена у 14 несовершеннолетних.
После установления факта отравления, работу школьного пищеблока временно приостановили. Кроме того, учебное заведение с 4 апреля переведено на дистанционное обучение до получения результатов эпидемиологического расследования.
В Следственно комитете России заявили о начале проверки школы на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Ранее 23 школьника отравились токсином под Калининградом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru