14 машин столкнулись на трассе в Башкирии из-за сильного снегопада

Авария с участием 14 машин произошла на федеральной трассе Р-240 в Башкирии. Об этом сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале.

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Уточняется, что массовое ДТП произошло на 74 километре трассы «Уфа-Оренбург» вблизи населенного пункта Новый Кальчир в Аургазинском районе. В результате ДТП погибших нет, пострадали 3 человека, в том числе 8-летний ребенок. Все пострадавшие направлены в лечебные учреждения.

На месте находятся медики, сотрудники Госавтоинспекции, также подвижный пункт обогрева. Ситуация находится на контроле МЧС Башкортостана.

14 февраля в Омске 11 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и тремя легковушками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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