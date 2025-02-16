14 машин столкнулись на трассе в Башкирии из-за сильного снегопада

Уточняется, что массовое ДТП произошло на 74 километре трассы «Уфа-Оренбург» вблизи населенного пункта Новый Кальчир в Аургазинском районе. В результате ДТП погибших нет, пострадали 3 человека, в том числе 8-летний ребенок. Все пострадавшие направлены в лечебные учреждения.

На месте находятся медики, сотрудники Госавтоинспекции, также подвижный пункт обогрева. Ситуация находится на контроле МЧС Башкортостана.

14 февраля в Омске 11 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и тремя легковушками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



