СМИ: В ДТП с участием «скорой помощи» погиб человек в Севастополе
Смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Севастополе, сообщил Telegram-канал «Mash на волне».
В результате столкновения кареты скорой помощи с иномаркой на пересечении дороги «Подъезд к Максимовой даче» и проспекта Генерала Острякова погиб водитель спецмашины, водитель иномарки и три человека в скорой, включая пятилетнего ребенка, получили травмы.
По предварительным данным, водитель иномарки двигался на разрешающий сигнал светофора, спецмашина — на красный сигнал. У нее были включены проблесковые маячки, однако спецсигнал не работал.
Ранее в Нижегородской области на трассе М12 произошло ДТП, в котором погиб глава Кокшетауской и Акмолинской епархии Русской православной церкви (РПЦ) в Казахстане архиепископ Серапион. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru