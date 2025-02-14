СМИ: В ДТП с участием «скорой помощи» погиб человек в Севастополе

В результате столкновения кареты скорой помощи с иномаркой на пересечении дороги «Подъезд к Максимовой даче» и проспекта Генерала Острякова погиб водитель спецмашины, водитель иномарки и три человека в скорой, включая пятилетнего ребенка, получили травмы.

По предварительным данным, водитель иномарки двигался на разрешающий сигнал светофора, спецмашина — на красный сигнал. У нее были включены проблесковые маячки, однако спецсигнал не работал.

Ранее в Нижегородской области на трассе М12 произошло ДТП, в котором погиб глава Кокшетауской и Акмолинской епархии Русской православной церкви (РПЦ) в Казахстане архиепископ Серапион. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

