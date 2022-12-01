124 тысячи иностранных рабочих планируется привлечь в Россию в 2023 году

Россия планирует привлечь почти 124 тысячи иностранных работников в 2023 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление правительства РФ.

Как указывается в документе, наибольшее число иностранцев планируется привлечь по рабочим специальностям: 32 808 человек составляет квота на рабочих, занятых на горных, горно-капитальных, на строительно-монтажных работах; 23 664 человек - потребность в квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий; еще 14 343 иностранцев планируется привлечь в качестве рабочих в металлообрабатывающую и машиностроительную промышленность.

Хуснуллин заявил о нехватке иностранных рабочих на россисйких стройках

Квота на выдачу приглашений для въезда в Россию и разрешения на работу для иностранных граждан на 2023 год определена в размере - 123 943 человек.

Ранее президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что привлечение заключённых и рабочих из Северной Кореи на стройки поможет компенсировать нехватку специалистов разного уровня.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
ТЕГИ:Правительство РоссииИностранцыРоссияГастарбайтеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры