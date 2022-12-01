124 тысячи иностранных рабочих планируется привлечь в Россию в 2023 году

Квота на выдачу приглашений для въезда в Россию и разрешения на работу для иностранных граждан на 2023 год определена в размере - 123 943 человек.

Ранее президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что привлечение заключённых и рабочих из Северной Кореи на стройки поможет компенсировать нехватку специалистов разного уровня.

