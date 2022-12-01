124 тысячи иностранных рабочих планируется привлечь в Россию в 2023 году
Россия планирует привлечь почти 124 тысячи иностранных работников в 2023 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление правительства РФ.
Как указывается в документе, наибольшее число иностранцев планируется привлечь по рабочим специальностям: 32 808 человек составляет квота на рабочих, занятых на горных, горно-капитальных, на строительно-монтажных работах; 23 664 человек - потребность в квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий; еще 14 343 иностранцев планируется привлечь в качестве рабочих в металлообрабатывающую и машиностроительную промышленность.
Квота на выдачу приглашений для въезда в Россию и разрешения на работу для иностранных граждан на 2023 год определена в размере - 123 943 человек.
Ранее президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что привлечение заключённых и рабочих из Северной Кореи на стройки поможет компенсировать нехватку специалистов разного уровня.
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