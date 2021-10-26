Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 617 рублей, то есть, на 6,4%. Таким образом, повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января текущего года составит 825 рублей.
В соответствии с методикой, принятой в 2020 году, минимальный размер оплаты труда определяется как 42% от медианной заработной платой за предыдущий год, рассчитанной Росстатом.
Ранее кабмин РФ одобрил законопроект об установлении МРОТ в 2022 году не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране, сообщает RT.
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