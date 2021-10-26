Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

В соответствии с методикой, принятой в 2020 году, минимальный размер оплаты труда определяется как 42% от медианной заработной платой за предыдущий год, рассчитанной Росстатом.

Ранее кабмин РФ одобрил законопроект об установлении МРОТ в 2022 году не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране, сообщает RT.

