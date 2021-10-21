Россиянам обещают рост пенсий и пособий с учётом реальной инфляции
Размер пенсий и социальных выплат в Российской Федерации будет увеличен с учётом реального роста цен, заверяет член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, новые суммы установят с 1 февраля 2022 года.
«Большинство выплат будет установлено с учётом фактической инфляции, а не её прогнозного значения. В том числе, по поручению президента РФ, будет увеличен по такому принципу материнский капитал», – заявила «Радио 1» Бессараб.
Депутат также рассказала, на сколько планируется повысить минимальный размер оплаты труда, от которого также зависит расчёт ряда выплат.
«МРОТ увеличится в среднем на 825 рублей, то есть на 6,4% и составит более 13 тысяч рублей. А от МРОТ зависит множество мер социальной поддержки. Вырастет и прожиточный минимум, следовательно, и критерии нуждаемости тоже. Государство будет оказывать поддержку в более весомых значениях», – заметила парламентарий.
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