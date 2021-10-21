Россиянам обещают рост пенсий и пособий с учётом реальной инфляции

Размер пенсий и социальных выплат в Российской Федерации будет увеличен с учётом реального роста цен, заверяет член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, новые суммы установят с 1 февраля 2022 года.

«Большинство выплат будет установлено с учётом фактической инфляции, а не её прогнозного значения. В том числе, по поручению президента РФ, будет увеличен по такому принципу материнский капитал», – заявила «Радио 1» Бессараб.

Россиянам придется жить впроголодь. Экономист предрек дальнейший рост цен

Депутат также рассказала, на сколько планируется повысить минимальный размер оплаты труда, от которого также зависит расчёт ряда выплат.

«МРОТ увеличится в среднем на 825 рублей, то есть на 6,4% и составит более 13 тысяч рублей. А от МРОТ зависит множество мер социальной поддержки. Вырастет и прожиточный минимум, следовательно, и критерии нуждаемости тоже. Государство будет оказывать поддержку в более весомых значениях», – заметила парламентарий.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ГосдумаВыплатыПенсия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры