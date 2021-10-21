Россиянам обещают рост пенсий и пособий с учётом реальной инфляции

Размер пенсий и социальных выплат в Российской Федерации будет увеличен с учётом реального роста цен, заверяет член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, новые суммы установят с 1 февраля 2022 года.

«Большинство выплат будет установлено с учётом фактической инфляции, а не её прогнозного значения. В том числе, по поручению президента РФ, будет увеличен по такому принципу материнский капитал», – заявила «Радио 1» Бессараб.