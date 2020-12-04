️Минцифры РФ рассмотрит запрет публикаций в СМИ незаконного контента

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сразу после поступления рассмотрит запрос о запрете публикаций в СМИ частного контента, который добыт незаконным путем. В этом заверила РИА Новости замглавы ведомства Бэлла Черкесова.

Ранее первый зампредседателя общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил запрос главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести такой запрет. Автор инициативы отмечает, что в стране участились случаи электронного шантажа и мошенничества.

Злоумышленники незаконно подключаются к гаджетам граждан, похищают информацию и пытаются получить за неё выкуп, угрожая предать её публичности. Как подчёркивает общественник, известному человеку такая ситуация может стоить карьеры и здоровья. Ещё более серьёзные последствия грозят в случае, если мишенью шантажистов станет политический или государственный деятель.

