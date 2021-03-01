«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе

Московская топливная ассоциация: Бензин в РФ в конце февраля резко пошёл в рост Кремль не согласен с включением РФ в список горячих точек по росту цен на продукты питания Экс-президент Франции Саркози получил реальный срок по делу о коррупции Международная легкоатлетическая ассоциация утвердила план восстановления ВФЛА