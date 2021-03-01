«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе

В Москве из-за гололедицы 2 марта объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщил в Twitter столичный главк Госавтоинспекции. Отмечается, что предупреждение связано с гололедицей и усилением ветра до 15 м/c. В связи с этим автомобилистам рекомендовали соблюдать ПДД и скоростной режим.

Москвичам пообещали скорое похолодание

А ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в марте погода в Москве будет нестабильной. В первую декаду первого месяца весны прогнозируются резкие колебания температуры: от минус 10-15 градусов до 0-плюс 5 градусов.

По данным метеорологов, температура воздуха прогнозируется на 1-3 градуса выше средних многолетних значений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГололедПогода В Москве
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