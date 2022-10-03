Жителям Москвы предложили купить 66 парковочных мест в СВАО
Столичные власти выставили на продажу 66 парковочных мест на северо-востоке Москвы. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 октября.
«51 объект предлагается в Южном Медведкове, 10 – в Северном, еще 5 – в Бибиреве. Площадь лотов варьируется от 14,4 до 29,9 квадратного метра», - рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Машиноместа предлагаются на подземном и наземных паркингах.
Принять участие в торгах могут любые физические и юридические лица. Все объекты будут реализованы на открытых электронных аукционах.
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