Жителям Белгородской области раздадут около пяти тысяч огнетушителей

Жителям приграничных населенных пунктов Белгородской области, куда пожарные не могут добраться из-за оперативной обстановки, раздадут около пяти тысяч огнетушителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В некоторые населенные пункты, где дроны поджигают частные дома, уже физически не может войти тяжелая спасательная техника, потому что по ней тоже будет сразу нанесен удар. Поэтому раздаем сейчас огнетушители», — указал губернатор.

По словам Гладкова, тысячу средств пожаротушения закупили за счет областного бюджета, с покупкой еще 1750 помогли власти Ярославской области, в ближайшее время еще около 2 тысяч штук поступят от Самарской области. Огнетушители распределяют среди глав белгородских приграничных муниципальных образований, те передают их непосредственно населению.

Кроме того, Гладков рассказал, что власти Белгородской области попытаются дополнительно сформировать оборудование, которое «позволит помочь бороться с огнем, если это будет необходимо».

Ранее губернатор сообщил, что на 30 автомобилях скорой помощи в Белгородской области установили оборудование РЭБ для защиты от беспилотников, пишет RT.

