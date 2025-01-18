Жителям белгородского приграничья раздали более 10 тысяч огнетушителей
Свыше 10 тысяч огнетушителей раздали населению приграничных районов Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, недавно Банк России передал региону 500 огнетушителей для жителей муниципалитетов приграничья. Решение о раздаче устройств приняли летом, когда населенные пункты подвергались масштабным обстрелам, а техника не могла выехать на тушение пожаров.
«Уже более 10 тысяч огнетушителей раздали, в резерве находятся еще порядка трех тысяч», — рассказал Гладков в Telegram.
Ранее стало известно, что добровольческие отряды «Барс», которые действуют в том числе в Белгородской области, получили тяжелое вооружение, включая гаубицы и огнеметы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru