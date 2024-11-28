Добровольческие отряды «Барс» получили гаубицы, РЭБ и огнеметы
Сформированные в России добровольческие отряды «Барс» получили тяжелое вооружение, в том числе гаубицы и огнеметы. Об этом рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления, замглавы Генштаба Вооруженных сил Евгений Бурдинский в интервью журналу «Военные комиссариаты России».
По его словам, в июне текущего года в целях повышения огневой мощи в организационно-штатную структуру добровольческих формирований внесли ряд изменений.
«В состав отряда была включена гаубичная артиллерийская группа; для борьбы с БПЛА... группа радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА; для выполнения задач инженерного обеспечения – инженерно-саперная группа», — подчеркнул начальник ГОМУ.
Кроме того, в роты включили мотовездеходы. При этом в группы разведки и огневой поддержки добавили должности операторов беспилотников, а в гранатометное отделение последней – огнеметчиков с легким пехотным огнеметом ЛПО-97.
Между тем глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в добровольческое подразделение «Барс-Белгород» активно вступают женщины, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru