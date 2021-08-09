Жители сгоревшего из-за лесного пожара села в Якутии получат выплаты
Жители села Бясь-Кюель Горного района Якутии, дома и постройки которых пострадали в результате лесного пожара, получат от властей единовременные выплаты.
На выплаты могут рассчитывать 185 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Якутии Ольгу Балабкину.
По ее словам, для приобретения товаров первой необходимости жители села получат по 30 тысяч рублей. Накануне соответствующее распоряжение подписал глава Якутии Айсен Николаев.
Балабкина добавила, что для пожилых граждан будет организована санаторная реабилитация, ее пожелали пойти шесть человек. Также 10 детей отправятся в лагерь «Орленок».
В субботу в селе Бясь-Кюель верховой пожар из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки села через минерализованную полосу, жители были эвакуированы. Для них были организованы три пункта временного размещения. Никто не пострадал. Пожарные отстояли 225 домов. Власти заявили, что отстроят сгоревшие дома за счет республиканского бюджета. По их данным, 31 жилой дом не подлежит восстановлению.
Ранее глава Якутии поручил очистить от сухостоя и поваленных деревьев все минерализованные полосы вокруг поселков, которым угрожают пожары, пишет «Газета.ру».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+22 866 / сут.
Умерли
165 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+15 669 / сут.
- Жители сгоревшего из-за лесного пожара села в Якутии получат выплаты
- В МИД Украины назвали темы встречи Зеленского и Байдена
- Япония готовилась к войне против СССР
- Минпромторг пообещал субсидию до полумиллиона рублей разработчикам беспилотных автомобилей
- Биткоин поднялся выше 45 тысяч долларов впервые с мая
- Автоэксперт назвал способы сэкономить на бензине
- Вильфанд рассказал о комфортной погоде в Москве
- Эпидемиолог рассказала о сроках развития постковидного синдрома
- Каждый пятый россиянин планирует не работать после 55 лет
- Глава ОКР рассказал о флаге и музыке России на зимней Олимпиаде-2022
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru