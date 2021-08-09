Жители сгоревшего из-за лесного пожара села в Якутии получат выплаты

Балабкина добавила, что для пожилых граждан будет организована санаторная реабилитация, ее пожелали пойти шесть человек. Также 10 детей отправятся в лагерь «Орленок».

В субботу в селе Бясь-Кюель верховой пожар из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки села через минерализованную полосу, жители были эвакуированы. Для них были организованы три пункта временного размещения. Никто не пострадал. Пожарные отстояли 225 домов. Власти заявили, что отстроят сгоревшие дома за счет республиканского бюджета. По их данным, 31 жилой дом не подлежит восстановлению.

Ранее глава Якутии поручил очистить от сухостоя и поваленных деревьев все минерализованные полосы вокруг поселков, которым угрожают пожары, пишет «Газета.ру».



