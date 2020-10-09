Жители Подмосковья смогут сами выбрать организацию для предоставления соцуслуг

Ранее Московская область вошла в пятёрку лучших регионов для жизни в рейтинге РБК, составленном по методологии кредитного рейтингового агентства НКР.

Рейтинг отражает качество жизни в регионах страны. Подмосковье заняло четвёртое место с 5,61 балла из семи. Первые два места – у Петербурга и Москвы, третье – у Белгородской области.

Семёрки область получила по таким показателям, как оборот розничной торговли, обеспеченность жильём и климат. Что ещё позволяет Подмосковью входить в число лидеров «Радио 1», рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

