Жители Подмосковья смогут сами выбрать организацию для предоставления соцуслуг

Жители Подмосковья смогут воспользоваться социальным сертификатом и выбрать государственную или частную организацию для предоставления услуг, передает «Радио 1».

В пилотной программе также смогут поучаствовать еще 15 субъектов: Алтайский, Красноярский и Ставропольский края, Белгородская, Воронежская, Калининградская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Самарская, Тюменская, Челябинская, Ярославская области, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ.

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Ранее Московская область вошла в пятёрку лучших регионов для жизни в рейтинге РБК, составленном по методологии кредитного рейтингового агентства НКР.

Рейтинг отражает качество жизни в регионах страны. Подмосковье заняло четвёртое место с 5,61 балла из семи. Первые два места – у Петербурга и Москвы, третье – у Белгородской области.

Семёрки область получила по таким показателям, как оборот розничной торговли, обеспеченность жильём и климат. Что ещё позволяет Подмосковью входить в число лидеров «Радио 1», рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

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ФОТО: РИА Новости
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