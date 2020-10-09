Власти Подмосковья рассказали о пользе страхования земельных участков

«Реализация земли, конечно, коммерческая, так как агентство должно обеспечить деньгами кредиторов разорившегося предприятия», - отметила она в эфире «Радио 1».

В свою очередь, Подмосковье предоставит гарантии. В частности, увеличится доступ к праву приобретения земли тем, кто на чистых жестких рыночных условиях не вошёл бы в эту сделку.

«Также возможны рассрочки, какие-то особые условия выплат по данному земельному ресурсу, которые возникают с учётом значимости сделки для региона», – сказала чиновница.

Она подчеркнула, что благодаря соглашению, приоритетом становится целевое использование земли, «чтобы работающие сельхозпроизводители могли иметь преференцию».

Ранее гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева объявила, что Московская область поднялась на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и теперь находится на пятом месте.

Рейтинг включает такие направления оценки, как скорость и лёгкость административных процедур вроде получения разрешения на строительство и регистрации права собственности, наличие и качество инфраструктуры и ресурсов, работа институтов для бизнеса и поддержка малого бизнеса.

