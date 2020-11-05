Жители Подмосковья смогут получить «паспорт кожи»

В обновлённой поликлинике № 1 в Одинцове появился уникальный аппарат, который позволит диагностировать кожные заболевания на ранней стадии. А это, в свою очередь, даст возможость апциентам избежать радикального лечения. Как сообщает «Радио 1», жители Подмосковья смогут пройти обследование на дерматоскопе Fotofindeг бесплатно – в рамках программы ОМС.

Отмечается, что новый аппарат оснащён искусственным интеллектом. Это позволяет онкологу сравнивать прошлые и настоящие снимки кожи пациента.

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, который проверил работу модернизированной поликлиники, подчеркнул, что на территории медучреждения построен новый шестиэтажный корпус, а также завершена реконструкция старого четырёхэтажного здания. Обновленная поликлиника сможет обслуживать 90 тысяч пациентов.

Добавим, в поликлинику может обратиться любой житель региона, у которого есть направление лечащего врача.