Жители Подмосковья смогут получить «паспорт кожи»

В обновлённой поликлинике № 1 в Одинцове появился уникальный аппарат, который позволит диагностировать кожные заболевания на ранней стадии. А это, в свою очередь, даст возможость апциентам избежать радикального лечения. Как сообщает «Радио 1», жители Подмосковья смогут пройти обследование на дерматоскопе Fotofindeг бесплатно – в рамках программы ОМС.

Отмечается, что новый аппарат оснащён искусственным интеллектом. Это позволяет онкологу сравнивать прошлые и настоящие снимки кожи пациента.

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, который проверил работу модернизированной поликлиники, подчеркнул, что на территории медучреждения построен новый шестиэтажный корпус, а также завершена реконструкция старого четырёхэтажного здания. Обновленная поликлиника сможет обслуживать 90 тысяч пациентов.

Добавим, в поликлинику может обратиться любой житель региона, у которого есть направление лечащего врача.

Собянин: Реконструкция 11 городских поликлиник будет закончена в ноябре

К слову, ранее сообщалось, что в городских поликлиниках Москвы в октябре начала работать система поддержки принятия врачебных решений (СППВР). Как отметил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121» Андрей Тяжельников, это уникальный случай, поскольку искусственный интеллект впервые вошел в стандарты амбулаторно-поликлинического звена.

«У врачей появился цифровой помощник, благодаря которого они смогут более точно ставить предварительные диагнозы и назначать лечение. Эта система – набор инструментов, которые на каждом этапе поддерживают врача общей практики или терапевта», - подчеркнул Тяжельников.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: mos.ru/Евгений Самарин
ТЕГИ:Андрей ВоробьевПоликлиникиВрачиПодмосковье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры