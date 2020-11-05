Жители Подмосковья смогут получить «паспорт кожи»
В обновлённой поликлинике № 1 в Одинцове появился уникальный аппарат, который позволит диагностировать кожные заболевания на ранней стадии. А это, в свою очередь, даст возможость апциентам избежать радикального лечения. Как сообщает «Радио 1», жители Подмосковья смогут пройти обследование на дерматоскопе Fotofindeг бесплатно – в рамках программы ОМС.
Отмечается, что новый аппарат оснащён искусственным интеллектом. Это позволяет онкологу сравнивать прошлые и настоящие снимки кожи пациента.
В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, который проверил работу модернизированной поликлиники, подчеркнул, что на территории медучреждения построен новый шестиэтажный корпус, а также завершена реконструкция старого четырёхэтажного здания. Обновленная поликлиника сможет обслуживать 90 тысяч пациентов.
Добавим, в поликлинику может обратиться любой житель региона, у которого есть направление лечащего врача.
К слову, ранее сообщалось, что в городских поликлиниках Москвы в октябре начала работать система поддержки принятия врачебных решений (СППВР). Как отметил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121» Андрей Тяжельников, это уникальный случай, поскольку искусственный интеллект впервые вошел в стандарты амбулаторно-поликлинического звена.
«У врачей появился цифровой помощник, благодаря которого они смогут более точно ставить предварительные диагнозы и назначать лечение. Эта система – набор инструментов, которые на каждом этапе поддерживают врача общей практики или терапевта», - подчеркнул Тяжельников.
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