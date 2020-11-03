Собянин: Реконструкция 11 городских поликлиник будет закончена в ноябре
Сергей Собянин осмотрел итоги работ по комплексной реконструкции здания филиала №2 детской городской поликлиники №125 в Лианозово. Градоначальник подчеркнул, что программа реконструкции поликлиник является крупнейшей в стране и за всю историю Москвы, и она начинает набирать обороты. В первых одиннадцати поликлиниках, по словам столичного мэра, строительные работы будут закончены в ноябре, и еще в 25-ти до конца года будут сделаны основные работы.
Кроме того, Сергей Собянин подчеркнул, что при реконструкции городской поликлиники №125 в Лианозово были учтены предложения граждан.
Напомним, комплексная реконструкция поликлиники была начата в марте и завершена в октябре 2020 года. В течение восьми месяцев строители выполнили полное обновление здания медучреждения. В поликлинике установят 929 единиц современного медицинского оборудования. Рассадка врачей по кабинетам будет организована таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. А для маленьких пациентов с симптомами инфекционных заболеваний будет использоваться отдельный вход через фильтр-бокс.
А ранее стало известно, что в городских поликлиниках Москвы в октябре начала работать система поддержки принятия врачебных решений (СППВР). Как отметил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121» Андрей Тяжельников, это уникальный случай, поскольку искусственный интеллект впервые вошел в стандарты амбулаторно-поликлинического звена.
«У врачей появился цифровой помощник, благодаря которого они смогут более точно ставить предварительные диагнозы и назначать лечение. Эта система – набор инструментов, которые на каждом этапе поддерживают врача общей практики или терапевта», - подчеркнул Тяжельников.
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