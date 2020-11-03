Собянин: Реконструкция 11 городских поликлиник будет закончена в ноябре

Сергей Собянин осмотрел итоги работ по комплексной реконструкции здания филиала №2 детской городской поликлиники №125 в Лианозово. Градоначальник подчеркнул, что программа реконструкции поликлиник является крупнейшей в стране и за всю историю Москвы, и она начинает набирать обороты. В первых одиннадцати поликлиниках, по словам столичного мэра, строительные работы будут закончены в ноябре, и еще в 25-ти до конца года будут сделаны основные работы.

Кроме того, Сергей Собянин подчеркнул, что при реконструкции городской поликлиники №125 в Лианозово были учтены предложения граждан.

Напомним, комплексная реконструкция поликлиники была начата в марте и завершена в октябре 2020 года. В течение восьми месяцев строители выполнили полное обновление здания медучреждения. В поликлинике установят 929 единиц современного медицинского оборудования. Рассадка врачей по кабинетам будет организована таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. А для маленьких пациентов с симптомами инфекционных заболеваний будет использоваться отдельный вход через фильтр-бокс.