Жителей осажденного Севастополя приравняли к ветеранам войны

Ранее он был внесен депутатами «Единой России», изменения вносятся в закон «О ветеранах».

Теперь граждане, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя» приравниваются к ветеранам Великой Отечественной войны и имеют право получать все федеральные меры поддержки. Это касается ежемесячной денежной выплаты, обеспечения жильем, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарства и прочее.

В начале декабря стало известно о смерти сообщившей о Победе в 1945 году телеграфистки Любови Нетупской, сообщает телеканал «360».



