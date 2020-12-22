Жителей осажденного Севастополя приравняли к ветеранам войны

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя. Документ опубликован на портале правовой информации.

Путин наградил ветерана, собравшую для семей погибших медиков 4,5 миллионов рублей

Ранее он был внесен депутатами «Единой России», изменения вносятся в закон «О ветеранах».

Теперь граждане, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя» приравниваются к ветеранам Великой Отечественной войны и имеют право получать все федеральные меры поддержки. Это касается ежемесячной денежной выплаты, обеспечения жильем, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарства и прочее.

В начале декабря стало известно о смерти сообщившей о Победе в 1945 году телеграфистки Любови Нетупской, сообщает телеканал «360».


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ФОТО: pixabay.com
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