Жителей осажденного Севастополя приравняли к ветеранам войны
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя. Документ опубликован на портале правовой информации.
Ранее он был внесен депутатами «Единой России», изменения вносятся в закон «О ветеранах».
Теперь граждане, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя» приравниваются к ветеранам Великой Отечественной войны и имеют право получать все федеральные меры поддержки. Это касается ежемесячной денежной выплаты, обеспечения жильем, компенсацию расходов на оплату ЖКХ, лекарства и прочее.
В начале декабря стало известно о смерти сообщившей о Победе в 1945 году телеграфистки Любови Нетупской, сообщает телеканал «360».
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