Жителей Оренбургской области призвали не выезжать из региона из-за COVID-19
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём указе рекомендовал жителям отказаться от посещения массовых мероприятий и от семейных встреч с участием более чем 10 человек, сообщает пресс-служба региона.
Также граждан призвали не покидать свои населённые пункты и без особой необходимости.
Жителям Оренбургской области напомнили, что из-за коронавируса в регионе до 19 октября не работают детские развлекательные центры и игровые комнаты, расположенные в помещениях, запрещена работа фудкортов, кроме вокзалов и аэропортов и заправок, разрешена продажа блюд на вынос.
Кроме того, правительство региона призвало работодателей отменить командировки всех сотрудников за пределы области и от визитов коллег из других субъектов РФ, за исключением неотложных.
Министерству цифрового развития и связи Оренбуржья поручено проработать вопрос о введении в области QR-кода с информацией о пройденной вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте.
Ранее в российском оперштабе заявили, что за минувшие сутки в стране было зафиксировано 25 110 новых случаев коронавируса, обновлён суточный антирекорд по количеству умерших - скончались 895 пациентов, сообщает «Свободная пресса».
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