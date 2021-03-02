Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и гололедице в ночь со 2 на 3 марта

В ночь со 2 на 3 марта в Москве ожидается сильный ветер, похолодание и гололедица, жителям столицы рекомендовано быть осторожнее. Об этом сообщает Главного управления МЧС по Москве на своем официальном сайте.

Москвичам пообещали скорое похолодание

МЧС со ссылкой на Росгидромет передает, что непогода начнется около 21:00 во вторник 2 марта и продлится до 9:00 среды 3 марта. Ожидается усиление ветра до 15 м/с, снижение температуры до отрицательных значений, гололедица.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что похолодание начнется в конце текущей недели. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до 11 градусов мороза.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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