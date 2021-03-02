Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и гололедице в ночь со 2 на 3 марта
В ночь со 2 на 3 марта в Москве ожидается сильный ветер, похолодание и гололедица, жителям столицы рекомендовано быть осторожнее. Об этом сообщает Главного управления МЧС по Москве на своем официальном сайте.
МЧС со ссылкой на Росгидромет передает, что непогода начнется около 21:00 во вторник 2 марта и продлится до 9:00 среды 3 марта. Ожидается усиление ветра до 15 м/с, снижение температуры до отрицательных значений, гололедица.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что похолодание начнется в конце текущей недели. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до 11 градусов мороза.
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