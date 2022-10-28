Жилой дом построят в столичном районе Грайвороново к 2023 году

Односекционный жилой дом построят в Москве в квартале 90А Грайвороново по программе реновации, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, здание будет введено в эксплуатацию уже в следующем году.

«В настоящее время ведутся работы по возведению монолитных конструкций 20 этажа, а также кладка наружных стен на уровне 10 этажа», - рассказал он.

Загрутдинов отметил, что в доме расположатся 140 квартир, в проекте также предусмотрена подземная парковка. Территорию у дома благоустроят, рядом разместят детские и спортивные площадки.

