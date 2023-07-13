Жилой дом по реновации введут на Проспекте Вернадского в 2024 году

Жилой дом по программе реновации введут в эксплуатацию в московском районе Проспект Вернадского в следующем году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Комплекс расположен по адресу Проспект Вернадского, земельный участок 75. Он будет состоять из четырех корпусов, сейчас там обустраивают подземную часть здания. Дом будет оснащен подземной автостоянкой.

В нем будут 364 квартиры, пять из которых отведены для маломобильных жильцов. Первые этажи предусмотрены для коммерческих помещений – там откроют кафе, спортклубы, секции для детей и так далее.

Дом будет оборудован системами охраны входа в здание, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроят, а во дворе установят детскую площадку, тренажеры, турники и брусья.

