Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлили до 8 июля
24 июня 202210:52
Высокий уровень террористической опасности продлен в Курской области до 8 июля. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«На заседании антитеррористической комиссии принято коллегиальное решение продлить желтый уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июля», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Старовойт подчеркнул, что правоохранительные органы и спецслужбы области продолжат работу в усиленном режиме, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru