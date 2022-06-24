Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлили до 8 июля

«На заседании антитеррористической комиссии принято коллегиальное решение продлить желтый уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июля», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Старовойт подчеркнул, что правоохранительные органы и спецслужбы области продолжат работу в усиленном режиме, пишет RT.

