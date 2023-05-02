«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и области из-за ветра
Повышенный, «желтый» уровень погодной опасности решено ввести в действие в российской столице в связи с усилением ветра в среду, 3 мая. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра России.
Согласно оперативному прогнозу, с 9:00 до 21:00 среды порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. «Желтый» уровень означает, что погода представляет потенциальную опасность.
Аналогичное предупреждение действует на территории Московской области. Гидрометцентр в ночь на 3 мая прогнозирует временами небольшой дождь, температуру воздуха +4…+6 °C. Днем в среду – кратковременный дождь, +14…+16 °C.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в столичном регионе минувшей ночью местами на почве были зафиксировали заморозки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru