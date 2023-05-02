«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и области из-за ветра

Повышенный, «желтый» уровень погодной опасности решено ввести в действие в российской столице в связи с усилением ветра в среду, 3 мая. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра России.

Согласно оперативному прогнозу, с 9:00 до 21:00 среды порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. «Желтый» уровень означает, что погода представляет потенциальную опасность.