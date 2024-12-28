Землетрясение магнитудой 6,3 произошло северо-восточнее острова Итуруп

Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировали к северо-востоку от острова Итуруп. Об этом заявили в главном управлении МЧС по Сахалинской области.

«Сейсмостанцией "Южно-Сахалинск" зарегистрировано землетрясение в 334 км северо-восточнее с. Рейдова в г. Курильске», — указали в ведомстве.

МЧС уточнило, что глубина сейсмособытия составила 160 км.

Подземные толчки на территории Сахалинской области не ощущались. Жертв или разрушений нет, объекты топливно-энергетического комплекса и ЖКХ продолжают работать штатно.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов острова Хонсю в Японии.

