Землетрясение магнитудой 6,3 произошло северо-восточнее острова Итуруп
Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировали к северо-востоку от острова Итуруп. Об этом заявили в главном управлении МЧС по Сахалинской области.
«Сейсмостанцией "Южно-Сахалинск" зарегистрировано землетрясение в 334 км северо-восточнее с. Рейдова в г. Курильске», — указали в ведомстве.
МЧС уточнило, что глубина сейсмособытия составила 160 км.
Подземные толчки на территории Сахалинской области не ощущались. Жертв или разрушений нет, объекты топливно-энергетического комплекса и ЖКХ продолжают работать штатно.
Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов острова Хонсю в Японии.
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- Землетрясение магнитудой 6,3 произошло северо-восточнее острова Итуруп
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru