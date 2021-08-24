Заявки на участие в электронном голосовании подали миллион москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей персональной странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что заявление на участие в онлайн-голосовании за три недели подали миллион москвичей.
Градоначальник отметил, что электронное голосование - это быстро, удобно, безопасно и надёжно, и напомнил, что более подробную информацию об участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) можно узнать по ссылке: mos.ru/vote2021.
Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в России с 17 по 19 сентября 2021 года.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал граждан обезопасить себя и отказаться от традиционного голосования в пользу электронного. Политик добавил, что на сентябрьских выборах примет участие в ДЭГ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Заявки на участие в электронном голосовании подали миллион москвичей
- Выплаты и индексация. Путин озвучил свои предложения для программы «Единой России»
- Путин предложил выплатить по 15 тысяч рублей курсантам и правоохранителям
- Путин: Индексация пенсий в 2022 году будет выше инфляции
- Талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа
- СМИ: Порошенко облили зеленкой в центре Киева
- Итальянские ученые спрогнозировали новую пандемию
- Бортпроводник раскрыл секреты своей профессии
- Канделаки прокомментировала уход Арустамяна с «Матч ТВ»
- Минобороны РФ подписало контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru