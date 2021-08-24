Заявки на участие в электронном голосовании подали миллион москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей персональной странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что заявление на участие в онлайн-голосовании за три недели подали миллион москвичей.

Градоначальник отметил, что электронное голосование - это быстро, удобно, безопасно и надёжно, и напомнил, что более подробную информацию об участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) можно узнать по ссылке: mos.ru/vote2021.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в России с 17 по 19 сентября 2021 года.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал граждан обезопасить себя и отказаться от традиционного голосования в пользу электронного. Политик добавил, что на сентябрьских выборах примет участие в ДЭГ.

