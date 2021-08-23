Жириновский подал заявление на онлайн-голосование на сентябрьских выборах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Москва 24» заявил, что граждане обезопасят себя, если откажутся от традиционного голосования и не будут скапливаться на участках.

По его словам, нужно чтобы как можно больше людей выбрали дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

«Надо убрать участие человека, чтобы он дотрагивался до бюллетеней, чтобы их опускали в избирательные урны. Поэтому самое лучшее - это дистанционное электронное голосование», - отметил политик.

Жириновский добавил, что на сентябрьских выборах решил вместо традиционного голосования на избирательном участке принять участие в ДЭГ.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

Ранее в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве заявили о готовности вручить анонимному программисту 150 тысяч рублей, если он выявит недостатки в системе электронного голосования в ходе её тестирования.

